Ясный, Оренбургская область, 13 октября, 2022, 03:08 — ИА Регнум. Столовой дежурных сил Ясненского ракетного соединения РВСН присвоили статус ресторана армейского питания. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Mil.ru Пуск ракеты комплекса «Авангард»

Такой высокий статус армейская столовая получила после проверки на соответствие требованиям, которые предъявляются к оснащению предприятий общественного питания такого уровня. Высокое качество обслуживания и приготавливаемых блюд также были подтверждены положительными отзывами питающихся военнослужащих.

пресс-служба Минобороны РФ «Им предоставлена возможность выбора широкого ассортимента холодных закусок, первых, вторых блюд и напитков. При этом уютный интерьер обеденного зала, качественное обслуживание персоналом способствуют эстетическому воспитанию и культуре приёма пищи военнослужащими, а также полноценному отдыху от серьёзных нагрузок при выполнении задач боевого дежурства».

Как сообщало ИА REGNUM, переподготовку на новый ракетный комплекс «Авангард» шахтного базирования проходят около 200 военнослужащих Ясненского ракетного соединения.