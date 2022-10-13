Пекин, , 03:07 — REGNUM Центральный комитет Коммунистической партии Китая (КПК) 19-го созыва завершил свое седьмое пленарное заседание в Пекине 12 октября, сообщает агентство Синьхуа.

Пленум ЦК КПК Russian.news.cn

Генеральный секретарь Центрального комитета КПК Си Цзиньпин выступил с важной речью на четырехдневном заседании, на котором председательствовало Политическое бюро Центрального комитета КПК. На пленарном заседании было решено, что XX съезд КПК откроется 16 октября в Пекине, говорится в коммюнике.

По поручению Политбюро ЦК КПК Си Цзиньпин выступил на пленуме с отчетом о работе. Пленарное заседание также обсудило и приняло доклад Центрального комитета КПК 19-го созыва XX съезду КПК, отчет о работе Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины (CCDI) 19-го созыва Съезду и поправки к Конституции КПК.

Эти три документа будут представлены предстоящему съеду для изучения и обсуждения, говорится в коммюнике. В ходе заседания Си выступил с пояснительными замечаниями по проекту доклада Центрального комитета КПК 19-го созыва XX съезду КПК. Ван Хунин выступил с разъяснениями по проекту поправки к Конституции КПК.

9 октября в Пекине открылось седьмое пленарное заседание Центрального комитета КПК 19-го созыва, на котором присутствовали 199 действительных членов и 159 заместителей членов. Члены CCDI и ведущие должностные лица смежных департаментов также присутствовали без права голоса.