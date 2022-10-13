Филадельфия, США, , 02:56 — REGNUM Трое бойцов полицейского спецназа получили ранения в результате перестрелки в американском городе Филадельфия (штат Пенсильвания), передает телеканал ABC News.

Полицейский спецназ Tim McAteer

Сотрудники полиции прибыли к месту инцидента, чтобы арестовать подозреваемого в убийстве и нескольких вооруженных ограблениях, но преступник решил скрыться и начал стрелять.

Полицейские открыли ответный огонь и застрелили его. Один из пострадавших был ранен в ногу, другой — в бедро. Еще один боец спецназа получил ранение верхней части груди. В полиции заверили, что жизни всех троих ничего не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября в американском штате Флорида произошла стрельба возле ночного клуба, в результате которой один человек погиб и еще шестеро пострадали.

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