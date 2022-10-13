Будапешт, , 02:53 — REGNUM Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан угрожал Еврокомиссии наложить вето на новый пакет антироссийских санкций, если не ЕК проигнорирует национальные интересы Будапешта. Об этом политик заявил в ходе выступления.

Виктор Орбан Európa Pont

«Так что я вынужден всегда говорить: если санкции, то у меня возникают проблемы, вы мне поможете их решить или нет? Если не поможете, я ветирую. Если поможете, то я приму решение, и делайте, что хотите. Но не может быть такого, чтобы венгров отгоняли в угол, потому что их проблемы не интересуют», — заявил он.

Орбан добавил, что из-за антироссийских санкций серьезно страдают экономики стран Евросоюза, в частности, Германии. Он подчеркнул, что нефтяное эмбарго против России привело бы к коллапсу венгерской экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что России следует вести переговоры с США и ЕС, а не с киевским режимом, чтобы добиться мира на территории б. УССР. Он отметил, что киевский режим может держаться только за счет американской военной поддержки.