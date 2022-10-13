Вашингтон, , 02:51 — REGNUM Приложение для социальной сети экс-президента США Дональда Трампа Truth Social позволила скачать пользователям из своего магазина мобильных приложений американская компания Google. Об этом 12 октября сообщает Reuters.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Приложение Truth Social теперь доступно в магазине Play Store компании Google для как минимум 44% пользователей смартфонов в США, использующих Android. Уточняется, что приложение было включено в Play Store после того, как владелец согласился применять политику модерации нежелательного контента в социальной сети Truth Social.

В частности, теперь в социальной сети Трампа возможно удаление или блокировка пользователей, публикующих сообщения, подстрекающие к насилию.

Напомним, экс-президент США Трамп основал Truth Social после того, как 6 января 2021 года его заблокировали в социальной сети Twitter из-за сообщений, связанных со штурмом сторонниками экс-американского лидера здания Капитолия.

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