Вашингтон, 13 октября, 2022, 02:51 — ИА Регнум. Приложение для социальной сети экс-президента США Дональда Трампа Truth Social позволила скачать пользователям из своего магазина мобильных приложений американская компания Google. Об этом 12 октября сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Приложение Truth Social теперь доступно в магазине Play Store компании Google для как минимум 44% пользователей смартфонов в США, использующих Android. Уточняется, что приложение было включено в Play Store после того, как владелец согласился применять политику модерации нежелательного контента в социальной сети Truth Social.

В частности, теперь в социальной сети Трампа возможно удаление или блокировка пользователей, публикующих сообщения, подстрекающие к насилию.

Напомним, экс-президент США Трамп основал Truth Social после того, как 6 января 2021 года его заблокировали в социальной сети Twitter из-за сообщений, связанных со штурмом сторонниками экс-американского лидера здания Капитолия.