Москва, 13 октября, 2022, 02:50 — ИА Регнум. Ракета-носитель «Протон-М», стартовавшая в 18:00 мск 12 октября с космодрома Байконур, в ночь на 13 октября вывела на заданную орбиту ангольский телекоммуникационный спутник AngoSat-2. Об этом пресс-служба Роскосмоса сообщает в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Спутник

пресс-служба Роскосмоса «Ночью 13 октября ангольский спутник «Ангосат-2», созданный предприятием Роскосмоса, выведен на заданную орбиту».

Отмечается, что вывод спутника на заданную орбиту после отделения от третьей ступени носителя осуществлялся разгонным блоком ДМ-03.

Первый спутник связи Анголы AngoSat-1 был запущен с космодрома Байконур в декабре 2017 года, однако вскоре связь с ним была потеряна из-за проблем с электропитанием космического аппарата. После этого Россия и Ангола заключили дополнительное соглашение по созданию нового спутника связи, работы над которым начались в августе 2018 года.

AngoSat-2, изготовленный специалистами Роскосмоса, предназначен для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания и высокоскоростного доступа в интернет. Его предполагается использовать для контроля границ Анголы, в сельском хозяйстве и других сферах экономической деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, министр связи Анголы Мариу Оливейра заявил, что охват российско-ангольского спутника AngoSat-2 не ограничится только Анголой.

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