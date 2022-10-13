Париж, , 02:28 — REGNUM Ситуация с поставками топлива на автозаправочные станции во Франции должна нормализоваться «в течение следующей недели», заявил французский президент Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 2.

Макрон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Топливный кризис в стране разразился из-за забастовок на нефтеперерабатывающих предприятиях компаний TotalEnergies и Esso-ExxonMobil. Французский лидер отметил, что протестующие и руководство Esso-ExxonMobil подписали соглашение, по итогам которого забастовка должна быть прекращена.

Президент отверг вину французских властей в том, что правительство не предотвратило развитие кризиса. Он назвал происходящее «социальным конфликтом» между руководством организаций и сотрудниками завода.

Макрон пояснил, что государство не имело права вмешиваться в происходящее. Глава республики также призвал стороны «к ответственности».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября газета The Guardian написала о том, что забастовки работников Total Energies и ExxonMobil во Франции привели к длинным очередям на автозаправочных станциях страны, что провоцирует конфликты, иногда перерастающие в поножовщину.

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