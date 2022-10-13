Вашингтон, , 02:20 — REGNUM Министр финансов США Джанет Йеллен заявила о чрезвычайно сложных перспективах для Европы на предстоящую зиму и весь следующий год из-за сложившейся на энергетическом рынке ситуации. Об этом она сказала 12 октября в ходе выступления на мероприятии в рамках осенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка.

Джанет Йеллен U.S. Department of the Treasury

По словам Йеллен, министерство энергетики США «очень тесно» работает с Европой, «чтобы попытаться выяснить, как Европа может удовлетворить свои потребности, прежде всего в природном газе». В этот процесс также «вовлечена Канада».

Министр подчеркнула, что в краткосрочной перспективе способность Соединённых Штатов помогать Европе энергоносителями «является ограниченной с учётом нехватки сжиженного природного газа (СПГ)» и имеющихся мощностей по его производству.

Джанет Йеллен «Поэтому, к сожалению, нынешняя зима и следующий год — до введения в эксплуатацию новых мощностей — будут, думаю, очень сложными».

Как сообщало ИА REGNUM, глава министерства финансов США Джанет Йеллен заявила, что экономика США продемонстрировала большую устойчивость в тяжёлых условиях, создавшихся на мировых рынках.

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