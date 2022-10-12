Пекин, 13 октября, 2022, 02:14 — ИА Регнум. Страны Евросоюза все больше недовольны экономической политикой Соединенных Штатов, заявил журналист Ху Сицзинь на страницах китайской газеты The Global Times.

Флаги США и ЕС

«Стоит отметить, что Китай, Германия, Франция и Евросоюз начали открыто выражать свое недовольство США, несмотря на относительно прагматичный подход», — отмечает автор.

Эксперт указывает, что недовольство стало следствием не только проблем с дипломатией в Евросоюзе, но и «жестоким уроком» от реальности. Ху Сицзинь констатирует, что после начала российской специальной операции по денацификации и демилитаризации территории бывш. УССС Евросоюз оказался в гораздо большей зависимости от США. В дальнейшем европейские страны, считает эксперт, могут попросту стать вассалами Вашингтона.

Также журналист задается вопросом, ради чего Евросоюз несет крупные издержки. Он указал на высокую стоимость энергоносителей для ЕС, а также на крупные прибыли США от продажи сжиженного природного газа европейским государствам. Также Вашингтон продолжает торговые войны с другими странами, включая членов ЕС.