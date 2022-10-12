Вашингтон, 13 октября, 2022, 02:08 — ИА Регнум. Гражданина России Виктора Бута посетил в американской тюрьме посол РФ в США Анатолий Антонов. Об этом 12 октября сообщил журналистам сам российский дипломат.

(сс) Drug Enforcement Administration Виктор Бут — российский предприниматель, осуждённый в 2012 году в США на 25 лет тюрьмы

По словам Антонова, цель визита, в первую очередь, была оказать поддержку соотечественнику. Российский дипломат уточнил, что общение с Бутом продолжалось полтора часа, в течение этого времени американцы не беспокоили и создали все необходимые условия.

«Он в хорошем душевном состоянии. Физическое состояние хорошее… жалоб нет. Ему очень не хватает нормального общения. Даже стал забывать русские слова», — отметил Антонов.

Также Антонов рассказал, что совсем недавно Бут переболел простудой. Российский дипломат указал, что в посольстве будут делать всё для того, чтобы Бут быстрее смог оказаться на Родине.

Антонов отметил, что Бут очень надеется вернуться на Родину и с нетерпением ждёт решения Москвы на этот счёт.

Напомним, Бут был осуждён в США за попытку сговора с целью убийства американце и финансовую поддержку терроризма. Сам Бут отрицает все предъявленные ему обвинения и настаивает на своей невиновности. В Белом доме предлагают Бута обменять на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана, которые отбывают наказание в российских тюрьмах.