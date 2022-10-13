Лондон, , 01:54 — REGNUM Британские власти передадут киевскому режиму ракеты средней дальности AIM-120 для американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS, пишет газета The Times.

Военная помощь Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Киев пока не получил от Вашингтона указанные системы, но две установки США обещают поставить в ближайшие месяцы. Всего на вооружение ВСУ должно поступить восемь ЗРК NASAMS.

Помимо боеприпасов к указанным системам, Британия направит Киеву еще 18 гаубиц М109. Ранее Лондон уже передавал киевскому режиму 20 таких артиллерийских установок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американские СМИ распространили информацию о том, что Киев требует от США снять запрет на поставки оперативно-тактических ракет ATACMS, дальность которых составляет около 300 км.

Читайте ранее в этом сюжете: FP: Киев после ударов призвал США снять запрет на поставки ракет ATACMS