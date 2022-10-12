Лондон, 13 октября, 2022, 01:54 — ИА Регнум. Британские власти передадут киевскому режиму ракеты средней дальности AIM-120 для американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS, пишет газета The Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Военная помощь

Киев пока не получил от Вашингтона указанные системы, но две установки США обещают поставить в ближайшие месяцы. Всего на вооружение ВСУ должно поступить восемь ЗРК NASAMS.

Помимо боеприпасов к указанным системам, Британия направит Киеву еще 18 гаубиц М109. Ранее Лондон уже передавал киевскому режиму 20 таких артиллерийских установок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американские СМИ распространили информацию о том, что Киев требует от США снять запрет на поставки оперативно-тактических ракет ATACMS, дальность которых составляет около 300 км.