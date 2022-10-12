Красноярск, 13 октября, 2022, 01:39 — ИА Регнум. В четверг, 13 октября, в Красноярске облачно, небольшой дождь, температура воздуха +4… +6 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Осень

В 5:30 на Театральной площади было +3 °C.

Ночью с 13 на 14 октября ожидается до +2… +3 °C, облачно, небольшой дождь, мокрый снег.

Скорость северо-западного ветра 3−8 м/с, при порывах — до 13 м/с. Давление — 743 (+5) мм рт. ст.

В пятницу, 14 октября, в Красноярске до +3… +5 °C, облачно, без осадков. Ночью — до −2… +2 °C, облачно с прояснениями.

В субботу, 15 октября, в Красноярске ожидается до +4… +7 °C днём и до −2… +0 °C ночью. Небольшая облачность, без осадков.

По данным Среднесибирского УГМС, 13 октября на севере центральных районов Красноярского края местами ожидается гололедица. В Туве ожидаются порывы юго-западного ветра до 15−20 м/с. В Хакасии ожидаются порывы северо-западного ветра до 15−18 м/с.

В Туве местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса.