Брюссель, , 01:38 — REGNUM Главы минфинов стран G7 призвали другие государства существенно нарастить объемы добычи нефти. Об этом говорится в официальном заявлении, сделанном по итогам встречи.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы продолжаем поощрять нефтепроизводящие страны к увеличению производства для снижения волатильности энергетических рынков», — говорится в документе.

Отмечается, что члены G7 намерены и дальше работать со странами ОПЕК+. Тем не менее они выразили недовольство решением о снижении объемов добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский лидер Владимир Путин объяснил решение ОПЕК+ о снижении объемов производства нефти. По его словам, эта мера направлена на стабилизацию мирового рынка. Путин добавил, что другие страны пытаются переложить вину за свою недобросовестную политику на ОПЕК+.