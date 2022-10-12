Вашингтон, 13 октября, 2022, 01:35 — ИА Регнум. Риски втягивания США и Североатлантического альянса (НАТО) в конфликт на территории б. УССР оценил как очень высокий координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби. Соответствующее заявление он сделал 12 октября в интервью телеканалу CNN.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Джон Кирби

«Риски сейчас высоки, в этом нет сомнений», — отметил Кирби, отвечая на вопрос журналиста.

Напомним, Кирби неоднократно заявлял, что у США нет планов вступать в войну с Россией, и американских военнослужащих не планируется отправлять на территорию б. УССР для участия в боевых действиях. Кроме того, Кирби указал, что ядерная война не нужна ни одной из сторон, так как возможности в ней победить она не предусматривает.