Киев, , 01:33 — REGNUM Нацистский киевский режим уже де-факто присоединился к Североатлантическому альянсу, написал в своем микроблоге представитель Киева Алексей Резников по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

НАТО и Киев Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он также выразил генсеку благодарность за поддержку со стороны западного военного блока.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября Владимир Зеленский заявил, что киевский режим подает заявку на ускоренное вступление НАТО из-за воссоединения ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

6 октября еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон заявил, что запрос Киева о членстве в НАТО пока нельзя удовлетворить.

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