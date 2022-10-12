Киев, 13 октября, 2022, 01:33 — ИА Регнум. Нацистский киевский режим уже де-факто присоединился к Североатлантическому альянсу, написал в своем микроблоге представитель Киева Алексей Резников по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО и Киев

Он также выразил генсеку благодарность за поддержку со стороны западного военного блока.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября Владимир Зеленский заявил, что киевский режим подает заявку на ускоренное вступление НАТО из-за воссоединения ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

6 октября еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон заявил, что запрос Киева о членстве в НАТО пока нельзя удовлетворить.