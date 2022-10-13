Тбилиси, , 01:44 — REGNUM Посол США в Грузии Келли Дегнан категорически отвергла возможность причастия Грузии к взрыву на Крымском мосту, сообщает 12 октября грузинский телеканал «TV Пирвели».

Келли Дегнан Ge.usembassy.gov

«Сообщения российских СМИ о том, что для взрыва Крымского моста в Россию из Грузии было ввезено до 23 тонн тротила, являются спекуляциями. Мы, конечно, не располагаем точной информацией об этом. Однако мы уже много лет работаем с грузинской таможней, грузинской пограничной полицией и береговой охраной, предоставляя им оборудование и обучение для защиты государственных границ, и мы продолжим это сотрудничество», — сказала Дегнан.

Напомним, что взрыве на Крымском мосту подозреваются двое грузинских граждан.