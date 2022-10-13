Пхеньян, 13 октября 2022, 01:20 — REGNUM Северная Корея 12 октября провела испытания крылатой ракеты большой дальности, которыми непосредственно руководил лидер КНДР Ким Чен Ын. Об этом 13 октября сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
В результате испытательных стрельб ракета успешно поразила цель, расположенную на расстоянии порядка двух тысяч километров.
Как сообщало ИА REGNUM, лидер КНДР Ким Чен Ын проверил возможности страны по военному сдерживанию и нанесению ядерного контрудара в ходе посещения тактических ядерных подразделений Корейской народной армии.
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