Пхеньян, , 01:20 — REGNUM Северная Корея 12 октября провела испытания крылатой ракеты большой дальности, которыми непосредственно руководил лидер КНДР Ким Чен Ын. Об этом 13 октября сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын Иван Шилов © ИА REGNUM

В результате испытательных стрельб ракета успешно поразила цель, расположенную на расстоянии порядка двух тысяч километров.

Ким Чен Ын «[Республика] должна и впредь расширять сферу действия стратегических ядерных сил, чтобы решительным образом противостоять любой военной угрозе».

Как сообщало ИА REGNUM, лидер КНДР Ким Чен Ын проверил возможности страны по военному сдерживанию и нанесению ядерного контрудара в ходе посещения тактических ядерных подразделений Корейской народной армии.

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