Цхинвал, 13 октября, 2022, 01:15 — ИА Регнум. Обеспокоенность в связи с наращиванием и модернизацией военно-промышленного потенциала Грузии выразил МИД Южной Осетии. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба южноосетинского ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Республика Южная Осетия

Заявление стало ответом на начало совместных полевых тактических учений «Кавказский орёл — 2022» сил специальных операций Грузии, Азербайджана и Турции на военной базе Мухровани, расположенной рядом с Тбилиси.

«В условиях нынешней турбулентности в мире власти Грузии должны отдавать себе отчет в том, что их увлечение регулярными военными учениями с участием иностранных войск подрывает все усилия по обеспечению региональной безопасности», — отметили во внешнеполитическом ведомстве Южной Осетии.

Также в Цхинвале указали, что в условиях отказа Грузии от обязательств по неприменению силы проведение военных учений рядом с границей Южной Осетии может стать фактором, дестабилизирующим ситуацию и повышающим военно-политическое напряжение на Южном Кавказе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Южной Осетии опровергли информацию о росте напряжённости на границе с Грузией.