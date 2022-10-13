Тбилиси, , 01:35 — REGNUM Мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал «полной чушью» предположения о причастности Грузии к взрыву на Крымском мосту, сообщает 12 октября грузинский телеканал «TV Пирвели».

Каха Каладзе Tbilisi.gov.ge

В российских СМИ появилась информация о возможном ввозе 23 тонн взрывчатки с территории Грузии.

«Это полная чушь и не имеет никакого отношения к Грузии. Я не знаю, зачем им это нужно, наверное, для внутреннего пиара, я не могу сказать… Это не имеет никакого отношения к Грузии», — сказал Каладзе.

Напомним, что в организации взрыва на Крымском мосту российскими правоохранительными органами подозреваются, в том числе, и двое граждан Грузии.