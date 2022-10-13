Нью-Йорк, США, , 01:01 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 12 октября снижением. больше других потерял S&P 500.

Уолл-стрит Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 28,34 пункта (0,10%), до уровня 29 210,85 пункта. S&P 500 подешевел на 11,81 пункта (0,33%), до уровня 3577,03 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 9,09 пункта (0,09%), до уровня 10 417,10 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $2,330 (2,57%), до уровня $87,05 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 11 октября разнонаправленно на фоне рисков рецессии американской экономики. В небольшом плюсе Dow Jones.

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