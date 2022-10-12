Киев, 13 октября, 2022, 01:00 — ИА Регнум. Потребности Киева на 2023 год составляют $62 млрд, заявил Владимир Зеленский по видеосвязи на втором круглом столе, посвященном ситуации на территории бывш. УССР и организованном Международным валютным фондом (МВФ), а также Всемирным банком.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

При этом, по его словам, киевский режим хочет заключить с МВФ новое соглашение на сумму $20 млрд в качестве ключевого источника покрытия бюджетного дефицита. Зеленский отметил, что потребности Киева можно разделить на две части: $38 млрд — покрытие дефицита бюджета в 2023 году и $17 млрд — «восстановление критически важной инфраструктуры».

Он также призвал МВФ сформировать координационный формат для финансовой поддержки киевских властей, сходный с тем, что был создан странами Запада для поставок Киеву вооружений и военной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября главный директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что в 2023 году киевский режим будет нуждаться каждый месяц в $3–4 млрд внешней финансовой помощи.