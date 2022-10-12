Торонто, Канада, 13 октября, 2022, 00:45 — ИА Регнум. Двое канадских полицейских погибли в результате стрельбы в городе Иннисфил, расположенном в 100 километрах от Торонто, передает телеканал CTV со ссылкой на полицию Канады.

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Сообщается, что полицейские прибыли на вызов в один из жилых домов города. В ходе выполнения задачи завязалась перестрелка, двое полицейских получили ранения, преступник был ликвидирован. Пострадавших доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти их жизни.

При этом других деталей произошедшего не предоставляется. По факту убийства сотрудников правоохранительных органов начато расследование.