Тбилиси, , 01:05 — REGNUM Грузинский омбудсмен Нино Ломджария заявила, что Вашингтон будет внимательно следить за процессом избрания нового народного защитника (омбудсмена), сообщает 12 октября грузинский телеканаль «Мтавари архи».

Нино Ломджария Ombudsman.ge

«Они выражают свою заинтересованность в избрании народного защитника. Они будут следить за этим процессом. Они хотят, чтобы этот процесс осуществлялся в соответствии с рекомендациями Европейского союза, чтобы это учреждение сохраняло свою независимость, нейтралитет и профессионализм», — сказала Ломджария.

Она обвинила недавно вышедших из правящей партии «Грузинская мечта» депутатов парламента в антиамериканских настроениях и в нападках на себя лично.

«Одним из примеров антизападных, антиамериканских сил может быть группа депутатов от правящей партии, которые разрабатывают теории заговора, нападают на государственного защитника, потому что государственный защитник пользуется высоким доверием со стороны американских партнеров», — сказала Ломджария.

Напомним, что в ноябре в парламенте Грузии должны пройти выборы омбудсмена на пятилетний срок.