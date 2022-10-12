Мурманск, 13 октября, 2022, 00:38 — ИА Регнум. В ходе спецоперации погибли уроженцы Мурманской области — рядовой Сергей Анфимов и рядовой Виталий Огарков. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

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«Наши ребята, наши бойцы, наши честные и бесстрашные, наши защитники от нацизма, от его жестоких, бесчеловечных последствий. Вы до конца остались верны долгу, не отступив перед лицом опасности. В эти дни Север прощается с вами, но ваш подвиг не будет забыт. Выражаю соболезнования родным и близким бойцов. Слава героям!» — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области под частичную мобилизацию попали порядка тысячи человек.