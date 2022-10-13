13 октября 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили информацию о том, что в Белом доме прорабатывают возможность ввода санкций против российского алюминия.

Светлана Рыбина, , 07:48 — REGNUM Заявление корреспондента агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс со ссылкой на собственные источники о том, что Соединённые Штаты Америки рассматривают возможность ввести запрет на импорт российского алюминия в рамках ужесточения санкций, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 13 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Журналистка отметила, что поставки алюминия в течение долгого времени выводились за рамки американских санкций из-за их востребованности на территории США, поскольку из этого металла выходят детали автомобилей, гаджеты и даже небоскребы. Несмотря на большие риски для внутреннего рынка Америки, Белый дом намерен ограничить ввоз в страну российского алюминия в ответ на военную эскалацию на территории бывшей УССР.

«Всё, фантазия обрушилась. Пусть теперь свой алюминий себе сами рисуют», — написала Татьяна В.

Многие пользователи посмотрели на эту новость с позитивной точки зрения, ведь если российский алюминий перестанут поставлять в США, то он начнёт дешеветь на внутреннем рынке России, подтолкнув местных производителей к росту выпускаемой продукции.

«О! Ну слава Богу! Как мы этого давно ждали! Теперь сами в России будем создавать отрасль промышленности, где необходим алюминий. Теперь, янки, держитесь! Мало не покажется», — предупреждает Юлия Н.

Некоторые комментаторы уверены, что санкции против российского алюминия поставят на колени целые отрасли в Соединённых Штатах Америки.

«А «Боинги» свои они из чего станут делать? Из папье-маше?» — задаётся вопросом Алексей Б.

Алюминий rkit

«Двигатели, самолёты, станки, оборудование и т.д. они будут из кремния высекать, как предки?» — интересуется Александр К.

Часть людей полагает, что Америка не сумеет найти достаточного количества альтернативных источников алюминия, чтобы закрыть все свои ныне существующие потребности.

«Отличная мысль! «Макбуки» и прочие изделия из прессованной туалетной бумаги будут выглядеть гораздо привлекательнее!» — шутит Сергей Б.

«Им надо запретить закупать наш титан. Вот тогда для них начнётся песня», — поделился своим мнением Дмитрий Д.

Ряд пользователей указывает на то, что эти санкции США могут заставить ввести Евросоюз, а сами меж тем будут покупать тот же самый российский алюминий где-нибудь на стороне.

«Запрет, разумеется, коснётся только европейцев, а вот США продолжат покупать для себя российский алюминий. США, как обычно, себя не обидят», — отметил Ник В.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Параллельный экспорт? Уже ушёл на всем известное место, ага», — написал Ринат Т.

«Да купят они наш алюминий, как миленькие. Если не напрямую, то точно через какую-нибудь Турцию», — уверен Алексей П.

Нашлись и те, кто считает необходимым ввести запрет на экспорт алюминия в недружественные страны, такие как США, со стороны Российской Федерации.

«Нам надо самим перестать поставлять наш металл в недружественные страны. У нас и без них желающих на наши ресурсы хоть отбавляй», — считает Александр К.

«Неплохо было бы самим запретить им покупать металлы из России. Вообще все», — пишет Гаер С.

Напомним, 12 октября корреспондент агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс сообщила в Twitter со ссылкой на собственные источники о том, что Соединённые Штаты Америки рассматривают возможность ввести запрет на импорт российского алюминия в рамках ужесточения санкций.