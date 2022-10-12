Париж, 13 октября, 2022, 00:25 — ИА Регнум. Российскому лидеру Владимиру Путину обещал постоянно звонить президент Франции Эммануэль Макрон. Соответствующее заявление глава Франции сделал 12 октября в эфире телеканала France 2.

Kremlin.ru Владимир Путин и Эммануэль Макрон

Как пояснил Макрон, он всегда ответственно подходит к своей миссии и намерен вести переговоры в любой момент, когда это потребуется, и будет созваниваться с российским лидером всегда, когда возникнет необходимость.

По словам Макрона, Франция не находится в состоянии войны с Россией и принципиально выступает против перерастания регионального конфликта в глобальный. Также президент Франции отметил, что от облечён ответственностью и обязательно будет говорить с «главными действующими лицами».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 20 сентября президент Франции Макрон попытался добиться телефонного разговора с президентом России Путиным, но ему было отказано.