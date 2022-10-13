Париж, , 00:25 — REGNUM Франция дополнительно расконсервирует десять ранее остановленных энергоблоков атомных электростанций, заявил в интервью телеканалу France 2 французский президент Эммануэль Макрон.

АЭС Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, указанные объекты вернутся в строй «в ближайшие недели». Глава республики отметил, что настоящее время во Франции задействовано 30 атомных реакторов и их число будет доведено до 40.

Макрон добавил, что к январю страна должна использовать 45 своих атомных энергоблоков. Число всех реакторов Франции составляет 56 и их общая мощность достигает 61,4 Гвт.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября телеканал CNBC передал о том, что производство электроэнергии во Франции упало почти до 30-летнего минимума на фоне энергетического кризиса в ЕС.

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