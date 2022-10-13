Краснодар, , 00:13 — REGNUM Более тысячи грузовых автомобилей разместились на временных стоянках, развёрнутых на Кубани, в ожидании очереди на Керченскую переправу. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Краснодарского края.

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611 фур размещены на стоянках Темрюкского района, 396 — Славянского района, ещё 14 — в Красноармейском районе. Для удобства водителей, следующих в Крым, на Кубани задействовано 10 временных стоянок, рассчитанных более чем на 2 тыс. машин.

На площадках работают пункты обогрева, полевая кухня. Казаки и волонтёры раздают воду и еду тем, кто ожидает переправы в порту «Кавказ», а также регистрируют пассажиров на паромы.