Ижевск, , 00:10 — REGNUM 74 жителя Удмуртии, которые были призваны в рамках частичной мобилизации, перед отправкой на службу заключили браки со своими возлюбленными. Процедура проходила по ускоренной программе.

Частичная мобилизация Администрация Бузулука

«Это большая ответственность, поэтому для проведения такой процедуры в обычной жизни нужны веские причины. Например, большой срок беременности, наличие общих детей или серьезное заболевание одного из будущих супругов», — цитирует председателя комитета по делам ЗАГС при правительстве Удмуртии Людмилу Попову портал «Сусанин» .

По данным на 12 октября, наибольшее число браков с мобилизованными зарегистрировано в Ижевске — 28. 10 таких регистраций состоялось в Воткинске, пять — в Глазове, по четыре — в Сарапуле, Малопургинском и Увинском районах. Сотрудники ЗАГСов отмечают, что решение вступить брак чаще всего не является спонтанным решением, заявления молодоженов были поданы, но на более поздние даты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, группы мобилизованных из Сарапула, Воткинска и Можги проводили на сборные пункты в Ижевске и Саратовской области. За каждой семьей мобилизованных граждан закреплен куратор из сотрудников городской администрации, к которым можно будет обратиться по любым вопросам.

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