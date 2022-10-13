Тбилиси, , 00:33 — REGNUM Грузиниский омбудсмен Нино Ломджария, находящаяся с визитом в США, заявила, что в Америке существует своего рода разочарование по отношению к Грузии, сообщает 12 октября грузинская служба «Голоса Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Ставки дяди Сэма Александр Горбаруков (c) ИА REGNUM

«Мы получили информацию о том, что здесь считают, что [правительство Грузии] меньше хочет сотрудничать. [Они видят, что] происходят нападки на американского посла, и они видят пропаганду, которая разжигает в Грузии веру в то, что Америка хочет войны в Грузии. Конечно, эти установки влияют, и мы уже можем сказать, что в какой-то степени они повлияли на наши отношения. Если так будет продолжаться, это будет иметь серьезные последствия», — сказала Ломджария.

Омбудсмен считает, что если антизападная риторика в Грузии продолжится, то Грузия может потерять внимание Вашингтона, и тот может переключить свои интересы на другие страны региона, «что будет необратимым».

«В будущем некоторая помощь может быть оказана не Грузии, а другим странам. Правительства которых видят большую готовность и мотивацию получать эту помощь от Соединенных Штатов. В том числе даже в ншем регионе… Тогда как Грузия всегда была главным получателем этой поддержки», — сказала Ломджария.

Напомним, что ряд грузинских политиков регулярно обвиняет американского посла во вмешательстве во внутрениии дела Грузии.