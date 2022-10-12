Городовиковский район, Калмыкия, 13 октября, 2022, 00:02 — ИА Регнум. В Калмыкии осуждены бывшие начальник и главный экономист районного управления образования. Они признаны виновными в получении взятки и посредничестве во взяточничестве. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении СК России.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Взятка

Следствием и судом установлено, что бывший начальник управления образования Городовиковского района, используя должностное положение, регулярно получала взятки от руководителей общеобразовательных учреждений Городовиковского района за общее покровительство по службе. Деньги женщине передавались как лично, так и через посредника — главного экономиста управления образования.

Экс-начальнику управления образования района назначен штраф в размере 2,5 млн рублей с лишением права занимать определенные должности на 10 лет, главному экономисту — штраф в размере 1,1 млн рублей с лишением права занимать определенные должности на четыре года.