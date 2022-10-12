Элиста, , 23:55 — REGNUM В Элисте после массовой драки возбуждено уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СК России по Республике Калмыкия 12 октября.

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Как полагают следователи, в ночь на 9 октября неустановленные лица, находясь в общественном месте по проспекту Анацкого, с применением предметов, используемых в качестве оружия, избили подростка и других неустановленных лиц. Несовершеннолетнему причинены телесные повреждения.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают личность участников массовой драки.