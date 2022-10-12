Элиста, 12 октября, 2022, 23:55 — ИА Регнум. В Элисте после массовой драки возбуждено уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СК России по Республике Калмыкии 12 октября.

Скриншот страницы sledcom.ru Следственный комитет

Как полагают следователи, в ночь на 9 октября неустановленные лица, находясь в общественном месте по проспекту Анацкого, с применением предметов, используемых в качестве оружия, избили подростка и других неустановленных лиц. Несовершеннолетнему причинены телесные повреждения.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают личность участников массовой драки.