Тбилиси, 13 октября 2022, 01:42 — REGNUM Лидер оппозиционного «Единого национального движения» Грузии Ника Мелия весьма бурно отреагировал на сгоревший автомобиль мэра Цаленджихи Гии Харчилавы, сообщает 12 октября грузинский телеканал «Формула».
"Вот как понимается деполяризация — путем сжигания и разрушения второго полюса. Вот как они понимают сотрудничество: поддерживаемая народом оппозиция должна быть сожжена. Так подобное происходит в России, и они [грузинские власти] клянутся, что хотят в Европу?! Эта дорога не приведет нас в Европу! Этот путь ведёт нас в Россию, которая является террористическим государством, но Грузия не станет таким террористическим государством! Цаленджиха доказала, что есть Европа, выбор которой не является лживым — он не горит и не может быть разрушен!.. Правительство, находясь в стадии распада и саморазрушения, поджигает само себя!», — сказал Мелия.
Напомним, что автомобиль мэра Цаленджихи сгорел сегодня ночью при невыясненных пока обстоятельствах.