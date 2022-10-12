Тбилиси, 13 октября, 2022, 01:42 — ИА Регнум. Лидер оппозиционного «Единого национального движения» Грузии Ника Мелия весьма бурно отреагировал на сгоревший автомобиль мэра Цаленджихи Гии Харчилавы, сообщает 12 октября грузинский телеканал «Формула».

European People's Party Ника Мелия

«Вот как понимается деполяризация — путем сжигания и разрушения второго полюса. Вот как они понимают сотрудничество: поддерживаемая народом оппозиция должна быть сожжена. Так подобное происходит в России, и они [грузинские власти] клянутся, что хотят в Европу?! Эта дорога не приведет нас в Европу! Этот путь ведёт нас в Россию, которая является террористическим государством, но Грузия не станет таким террористическим государством! Цаленджиха доказала, что есть Европа, выбор которой не является лживым — он не горит и не может быть разрушен!.. Правительство, находясь в стадии распада и саморазрушения, поджигает само себя!» — сказал Мелия.

Напомним, что автомобиль мэра Цаленджихи сгорел сегодня ночью при невыясненных пока обстоятельствах.