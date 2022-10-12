Азов, Ростовская область, 12 октября, 2022, 23:50 — ИА Регнум. В Ростовской области состоялся суд над главой администрации Азова и бывшим директором городского департамента имущественно-земельных отношений. Оба признаны виновными в превышении должностных полномочий. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СК России 12 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Следствием и судом установлено, что в 2018 году осужденные, сговорившись, в нарушение градостроительного, земельного и лесного законодательства передали в частные руки земельный участок площадью 17 гектаров, в границах которого появились новые участки, впоследствии перепроданные. Также на территории были построены дома, вырублены деревья.

Кроме того, в результате злодеяния муниципалитет был лишен возможности на законных основаниях владеть и распоряжаться земельным участком.

Главе администрации Азова назначено наказание в виде 3,5 года лишения свободы условно с лишением права занимать руководящие должности в органах местного самоуправления в течение двух лет. Второму фигуранту суд назначил четыре года и три месяца колонии общего режима.