Ростов-на-Дону, 12 октября, 2022, 23:47 — ИА Регнум. В Ростовской области заболеваемость ОРВИ остаётся высокой и превышает эпидпорог. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении Роспотребнадзора.

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Так, за неделю с 3 по 9 октября на Дону зарегистрировано более 19 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Этот показатель превышает эпидпорог на 6,9%, однако ниже уровня предшествующей недели на 8,5%.

В ростовской области продолжается предсезонная прививочная кампания. Прививку против гриппа сделали 787 303 человека (18,8%).