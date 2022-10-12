Йошкар-Ола, 12 октября, 2022, 23:46 — ИА Регнум. В рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя — 2022» глава Марий Эл Юрий Зайцев и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали соглашение, которое дополняет программу развития газоснабжения и газификации республики на 2021–2025 годы. Об этом сообщает пресс-служба газового холдинга.

Пресс-служба ПАО «Газпром» Юрий Зайцев и Алексей Миллер

В рамках документа, компания создаст газотранспортную инфраструктуру в Килемарском и Юринском районах. Таким образом, доступ к сетевому газу получат все районы республики.

Будет построен газопровод-отвод с газораспределительной станцией (ГРС) «Марийский НПЗ» и от нее, в том числе через территорию Кировской области, — межпоселковый газопровод к поселку Килемары. В поселке к газу подключатся около 1,4 тыс. домов и три котельные.

Кроме того, будет газифицирован и поселок Юрино. Газ доведут около 1,3 тыс. домов и трем котельным. Для подачи газа в поселок будет построен газопровод от действующей ГРС «Воскресенское» в Нижегородской области.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Марий Эл подали 5659 заявок на догазификацию домовладений в газифицированных населенных пунктах. Объем средств, которые планируется выделить на программу догазификации, составляет более 645 млн рублей. До настоящего момента профинансированы работы на 304 млн рублей. Договоры подряда на выполнение проектно-сметных, строительно-монтажных работ заключены на сумму 293 млн рублей.

Читайте также: Жители Марий Эл подали более 5,6 тыс. заявок на догазификацию