Тюмень, 12 октября, 2022, 23:38 — ИА Регнум. В Бердюжском районе Тюменской области арестован гражданин, который обвиняется в надругательстве над ребёнком. Об этом сообщает пресс-служба объединённой судебной системы региона.

Psy-aletheia.ru Насилие

По версии следствия, вечером 8 октября 2022 года обвиняемый 1977 года рождения, находясь в лесном массиве, в салоне автомобиля «Шевроле» совершил в отношении ребёнка насильственные действия сексуального характера.

Гражданин обвиняется по п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Суд заключил обвиняемого под стражу до 9 декабря 2022 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о росте в Тюменской области в 2021 году количества преступлений против половой неприкосновенности детей на 47,4%.