Нью-Йорк, США, 12 октября, 2022, 23:42 — ИА Регнум. Китай воздержался от голосования по резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о непризнании референдумов, прошедших в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, сообщил 12 октября заместитель постоянного представителя КНР Гэн Шуан.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

По его словам, КНР не голосует по этой резолюции, так как этот документ не будет способствовать урегулированию ситуации и деэскалации конфликта.

«Мы всегда считали, что любая инициатива Генассамблеи должна способствовать деэскалации и скорейшему возобновлению переговоров, а также содействовать политическому решению этого кризиса. Представленный проект резолюции не способствует достижению вышеупомянутых целей», — сказал Гэн Шуан.

Кроме того, китайский дипломат отметил, что Пекин обеспокоен интенсификацией конфликта на территории бывшей УССР.

«Сейчас срочно нужно призвать заинтересованные стороны проявлять сдержанность, избегать эскалации, не допускать выхода конфронтации из-под контроля», — заявил Гэн Шуан.

Напомним, проект резолюции о непризнании изменения статуса «Луганского, Донецкого, Херсонского и Запорожского регионов», а также их воссоединения с Россией был предложен Албанией и США.