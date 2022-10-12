Тбилиси, 13 октября, 2022, 01:40 — ИА Регнум. Помощник руководителя офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что грузинский олигарх Бидзина Иванишвили тесно сотрудничает с Москвой, сообщает 12 октября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Иван Шилов ИА REGNUM Бидзина Иванишвили

«Надо сказать, есть некоторые свидетельства того, что Иванишвили сотрудничает с Россией. Его интересуют деловые связи, сырье, газ… Конечно, он включён в список людей, против которых мы и наши партнёры объявим санкции. Мы считаем, что все бизнесмены, которые активно работают с Россией в сырьевой сфере, должны быть в санкционном списке. Нашим партнёрам и нам совершенно ясно всё, что касается господина Иванишвили, но это выбор государства Грузия», — сказал Подоляк.

Напомним, что со стороны киевского режима постоянно звучат обвинения в адрес грузинских политиков и бизнесменов в сохранении экономических связей с Россией.