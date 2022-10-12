Челябинск, 12 октября, 2022, 23:45 — ИА Регнум. Партию продуктов массой две с половиной тонны передали челябинские таможенники жителям ДНР и ЛНР, сообщили 12 октября в пресс-службе Челябинской таможни.

Пресс-служба Челябинской таможни Продовольствие для жителей Донбасса

Пресс-служба Челябинской таможни Челябинские таможенники направили помощь в Донбасс

Уточняется, что в рамках проекта «Всё для победы!» в Донбасс отправлены 2,4 тыс. пачек макаронных изделий и 1,2 тонны муки. Комментируя эту акцию, заместитель начальника Челябинской таможни Сергей Лукин рассказал:

«Продукция приобретена на добровольные пожертвования сотрудников Уральского таможенного управления и Челябинской таможни. В акции приняли участие ветераны таможенных органов, действующие сотрудники и члены Молодёжного совета таможни».