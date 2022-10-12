Челябинские таможенники передали жителям Донбасса 2,5 тонны продуктов
Челябинск, 12 октября, 2022, 23:45 — ИА Регнум. Партию продуктов массой две с половиной тонны передали челябинские таможенники жителям ДНР и ЛНР, сообщили 12 октября в пресс-службе Челябинской таможни.
Пресс-служба Челябинской таможни
Продовольствие для жителей Донбасса
Пресс-служба Челябинской таможни
Челябинские таможенники направили помощь в Донбасс
Уточняется, что в рамках проекта «Всё для победы!» в Донбасс отправлены 2,4 тыс. пачек макаронных изделий и 1,2 тонны муки. Комментируя эту акцию, заместитель начальника Челябинской таможни Сергей Лукин рассказал:
«Продукция приобретена на добровольные пожертвования сотрудников Уральского таможенного управления и Челябинской таможни. В акции приняли участие ветераны таможенных органов, действующие сотрудники и члены Молодёжного совета таможни».