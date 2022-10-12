Ижевск, 12 октября, 2022, 23:31 — ИА Регнум. Ночью и утром 13 и 14 октября местами на территории Удмуртии ожидается туман с ухудшением видимости 500 м и менее. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Пресс-служба управления МЧС по Удмуртии Туман.

Жителям рекомендуют подготовить необходимый набор вещей и средств на случай отключения энергоснабжения — фонарик, батарейки, спички, источники автономного питания.

Водитель следует быть предельно внимательными, соблюдать безопасный скоростной режим, избегать обгонов и резких торможений. В случае сильного ухудшения видимости рекомендуется прекратить поездку.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области 12 октября ожидался густой туман. Из-за неблагоприятных метеорологических явлений в регионе объявлен желтый уровень опасности.

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