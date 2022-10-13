13 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили задержание в Нижнем Тагиле 59-летнего мужчины, которого обвиняют в подготовке теракта в военкомате.

Тимур Кондратьев, , 07:48 — REGNUM Сообщение Управления Федеральной службы безопасности по Свердловской области о том, что в Нижнем Тагиле был предотвращён террористический акт в отношении административного здания, стало поводом для дискуссии среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 13 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Антитеррор Иван Шилов © ИА REGNUM

Задержанным оказался 59-летний местный житель, гражданин Российской Федерации, прибывший в Свердловскую область с территории бывшей УССР ещё в 2014 году. Правоохранительные органы считают, что мужчина планировал совершить подрыв здания военкомата. Подтверждением таких намерений стали компоненты для изготовления самодельного взрывного и зажигательного устройства, обнаруженные у гражданина в доме. Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Расползлись», — написала Анна О.

Многие пользователи рады, что наши правоохранители не сидят, сложа руки, а работают ради обеспечения безопасности населения. Отдельные граждане считают необходимым наладить контроль над всеми выходцами с территории бывшей УССР, т. к. под видом беженцев на территорию России могли пробраться киевские террористы.

«Получается, их агент сидел в подполье с 2014 года и наши всё ровно смогли его выследить? Круто!» — пишет Игорь В.

«ФСБ в России у нас очень хорошо работают. Хорошо, что предотвратили ещё один теракт», — написал Богдан Г.

«Да, их много тут! Работы у силовиков очень много!» — отметил Дмитрий К.

«Спящих агентов много проникло в Россию с 2014 года. Многие для камуфляжа получили гражданство. Сейчас их активируют хозяева. Надо быть бдительными», — поделился свои мнением Юрий Б.

«ФСБ должно всех на карандаш взять, выходцев с [территории бывш. УССР]. Их проверять надо, все их финансовые связи с этим террористическим режимом установить», — указывает Miha P.

ФСБ Андрей Стенин

«Много террористов прибыло в Россию с [территории бывш. УССР], прикрываясь детьми и женщинами. Недавно, вон, Дарью Дугину убила женщина с ребёнком, как оказалось. Не стоит на сто процентов доверять овце, потому что она может быть переодетым волком», — пишет Иван Е.

Некоторые комментаторы призвали граждан не спешить с выводами и связывать это дело о подготовке к взрыву с деятельностью нацистских спецслужб.

«Пока вообще непонятно, что это за кадр такой. Вообще ощущение складывается такое, что это просто шизик какой-то случайный. Уже не так важно откуда он», — считает Никита У.

«Мужик же сам рассказал, что из Мариуполя уехал в 2014 году. Значит, что он не был под колпаком нацистов, поскольку нацисты только тогда и пришли к власти», — отметил Марат П.

Часть людей считает, что террористы бывают не только киевские, но и любые другие, поэтому бдительность гражданам следует сохранять в отношении всего вокруг них происходящего.

«Это «террорист» из Мариуполя же приехал. Мариуполь — Россия, а до этого был одним из самых пророссийских городов. Явно не нацики тут постарались. Видимо, по своим каким-то убеждениям он решил военкомат подвзорвать», — поделился своим мнением Василий Н.

Мариуполь МГЕР

Напомним, 12 октября Управление Федеральной службы безопасности по Свердловской области сообщило о том, что в Нижнем Тагиле был предотвращён террористический акт в отношении административного здания.