Нью-Йорк, США, , 23:27 — REGNUM Резолюция, которая не признаёт итогов референдумов о воссоединении четырёх новых регионов с Россией, принята 12 октября на заседании ГА ООН.

Заседании сессии ГА ООН United Nations

Одобрен этот антироссийский документ 143 странами. «Против» проголосовали пять государств: помимо России, это Белоруссия, Северная Корея, Сирия и Никарагуа.

Кроме того, 35 стран воздержались при голосовании.

Напомним, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская область воссоединились с Россией по итогам референдумов, состоявшихся 23 — 27 сентября. Большинство российских граждан поддерживают этот шаг.

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