Нью-Йорк, США, 12 октября 2022, 23:27 — REGNUM Резолюция, которая не признаёт итогов референдумов о воссоединении четырёх новых регионов с Россией, принята 12 октября на заседании ГА ООН.
Одобрен этот антироссийский документ 143 странами. «Против» проголосовали пять государств: помимо России, это Белоруссия, Северная Корея, Сирия и Никарагуа.
Кроме того, 35 стран воздержались при голосовании.
Напомним, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская область воссоединились с Россией по итогам референдумов, состоявшихся 23 — 27 сентября. Большинство российских граждан поддерживают этот шаг.
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