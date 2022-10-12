Нью-Йорк, США, 12 октября, 2022, 23:27 — ИА Регнум. Резолюция, которая не признаёт итогов референдумов о воссоединении четырёх новых регионов с Россией, принята 12 октября на заседании ГА ООН.

United Nations Заседании сессии ГА ООН

Одобрен этот антироссийский документ 143 странами. «Против» проголосовали пять государств: помимо России, это Белоруссия, Северная Корея, Сирия и Никарагуа.

Кроме того, 35 стран воздержались при голосовании.

Напомним, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская область воссоединились с Россией по итогам референдумов, состоявшихся 23 — 27 сентября. Большинство российских граждан поддерживают этот шаг.