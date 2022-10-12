Киров, 12 октября, 2022, 23:24 — ИА Регнум. Детям граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, в возрасте от 7 до 18 лет предоставляется право бесплатного проезда на общественном транспорте в Кирове. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Дарья Драй ИА REGNUM Общественный транспорт

Льготой можно пользоваться с помощью транспортной карты, оформляемой бесплатно в Центральной диспетчерской службе. Уточняется, что данная мера была введена по иницативе губернатора Кировской области Александра Соколова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, от предпринимателей и жителей Кировской области поступило около 70 млн рублей на поддержку мобилизованных. На эти деньги закупается дополнительное снаряжение. Пожертвования принимает фонд «За Вятку».

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